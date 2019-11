Dopo le piogge, la conta dei danni: l'agricoltura è in ginocchio

Dopo le abbondanti piogge dei giorni scorsi l'agricoltura licatese è in ginocchio. A raccontarlo è l'edizione odierna del giornale La Sicilia.

In particolare, ci sarebbero ancora oggi zone pesantemente allagate, a causa del terreno ormai zuppo che non riesce ad assorbire più nulla. In alcuni punti vi sarebbe circa un metro d'acqua, in particolare nelle aree di Fiume Vecchio e Renella.

Una situazione che ha compromesso, dicono gli agricoltori, in modo irreversibile il raccolto, dato che ci vorranno dei mesi prima che le terre si asciughino e sia possibile nuovamente sfruttarle per le coltivazioni.