Alloggi popolari, arrivano le risorse: progetto da oltre un milione di euro

C'è il via libera alla realizzazione del progetto “Interventi di recupero di sedici alloggi, cinque magazzini e opere infrastrutturali in Agrigento". Tutto grazie all’approvazione della convenzione tra la Regione e lo Iacp di Agrigento. Le risorse finanziarie per la realizzazione del progetto ammontano a 1.960.000 euro. I fondi arrivano grazie alle risorse dell’assessorato Regionale delle Infrastrutture e della mobilità attinte dal "Po Fesr Sicilia 2014-2020 asse 9 Inclusione sociale e lotta alla povertà”.

Nel progetto sono stati inseriti degli interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica dei Comuni e ex Iacp per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi”. Tra i soggetti ammessi a questi finanziamenti è compreso anche quello relativo al recupero di sedici alloggi e di cinque magazzini in Agrigento.