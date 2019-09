Raffiche di vento e forti temporali, torna il maltempo: è allerta meteo arancione

Sarà un inizio di settimana più che mai piovoso. L’allerta meteo non si prende nessuna pausa, tutt’altro. Dopo le piogge di questa mattina, la Protezione civile torna ad avvisare gli agrigentini .Il bollettino “parla” di una allerta meteo di colore arancione.

“Si prevedono – fa sapere la Protezione civile – precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ed intensa attività elettrica. Si raccomanda di mantenersi a distanza quanto più possibile da pali, alberi e tralicci con tensione che potrebbero attrarre fulmini, di non sostare sotto alberi o strutture pericolanti che potrebbero cadere a causa delle raffiche di vento, di evitare di attraversare sostare sotto alberi o strutture pericolanti che potrebbero cadere a causa delle raffiche di vento, di evitare di attraversare ponti che sono interessati da una piena del corso d'acqua, e spostarsi in auto solo per quanto strettamente necessario, prestando la massima attenzione nei sottopassaggi e negli attraversamenti”. L’allerta è prevista dalla mezzanotte di oggi fino alle 24 di domani.