Maltempo senza fine, è allerta meteo: sos bella stagione

Il maltempo non lascia l'Agrigentino. In città è ancora una volta allerta meteo. Pioggia, raffiche di vento e calo vertiginoso delle temperature, per un inizio settimana da rivedere.

"A seguito di bollettino meteo diramato dal Dipartimento regionale della protezione civile - fa sapere l'Amministrazione comunale - da questa sera e fino alle ore 24 di domani 14 maggio il nostro territorio è interessato da un allerta codificata con codice 'giallo'. Potrebbero verificarsi, infatti, piogge localizzate e diffuse anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi quantificati da deboli a moderati. L'ufficio comunale di protezione civile invita la popolazione alla massima attenzione e monitora le zone più sensibili".