Rapina in corso all'Unicredit? La polizia accorre in massa: era solo un falso allarme

Scatta l'allarme rapina alla banca Unicredit di piazza San Calogero ad Agrigento. Allarme che risuona alla centrale operativa della polizia di Stato. Tutte le pattuglie della sezione "Volanti" della Questura - con in testa il dirigente: il commissario capo Francesco Sammartino - accorrono. Senza neanche perdere un secondo di tempo, ipotizzando appunto che fossero in azione dei rapinatori, i poliziotti sono riusciti immediatamente a cinturare l'intera area.

Un'operazione realizzata in tempo record, salvo scoprire però che - per fortuna - s'era trattato soltanto di un falso allarme. Alla banca Unicredit di piazza San Calogero non c'era, infatti, nessuna rapina in corso.