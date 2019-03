Accoltellato in piazza, muore in ospedale un 22enne di Alessandria: in caserma un sospettato

Un ventiduenne, Vincenzo Busciglio, è stato accoltellato nella piazza principale di Alessandria della Rocca. I soccorsi verso l'ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera sono subito scattati, ma non sono serviti a niente. Il ragazzo è morto poco dopo essere arrivato al pronto soccorso. E' spirato nonostante i tentativi dei medici di strapparlo alla morte.

I carabinieri della stazione di Alessandria della Rocca, coordinati dal comando compagnia di Cammarata, hanno già portato in caserma più giovani. Alcuni, al momento, vengono interrogati. La Procura della Repubblica di Sciacca ha aperto un fascicolo d'inchiesta per omicidio. Fra i ragazzi che vengono ascoltati, pare, - ma non ci sono conferme istituzionali al riguardo - che vi sia anche un giovane sospettato.

Qualcuno, parla di una lite improvvisa. Non ci sono però conferme istituzionali. I carabinieri della compagnia di Cammarata stanno sentendo più persone per provare a ricostruire cosa abbia innescato il mortale accoltellamento e per identificare, con certezza categorica, l’autore.