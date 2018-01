Alberi pericolanti, il Comune cerca un esperto per il verde pubblico

Alberi pericolanti e interventi fatti in urgenza per la salvaguardia della pubblica incolumità. Un “copione” sempre più frequente, negli ultimi mesi, ad Agrigento. Ed ieri, il Comune ha deciso di conferire l’incarico a un agronomo o forestale, un libero professionista, perché diriga la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico, di proprietà comunale, per tutto il 2018, nonché per la valutazione e programmazione degli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità.

Ad Agrigento – secondo i dati più recenti - ci sono ancora oltre 1.065 alberi da controllare. Esemplari che, per la loro conformazione, rappresentano appunto un pericolo per la pubblica incolumità. Il Municipio non soltanto ha deciso di correre ai ripari per affidare questo incarico, ma ha anche predisposto lo schema della lettera di invito ed ha deciso di impegnare l’importo complessivo di 20 mila euro. Non è la prima volta che ad Agrigento si ricorre ad un professionista esterno per provvedere a questa incombenza.