Salvemini e Parigi illudono, ma il Monopoli non scherza: Akragas ancora un ko

Non si può dire che l’Akragas non abbia provato a vincere, ma il Monopoli non scherza e porta a casa i tre punti. Continua il periodo nero per la squadra di Lello Di Napoli, in quel di Siracusa, i biancazzurri hanno provato a portare almeno un punto a casa, ma niente da fare gli ospiti hanno vinto.

Al “De Simone” la partita termina 2 a 3, e l’Akragas è sempre fanalino di coda della classifica di serie C. La partitia si sblocca alla mezzora, Sarao spiazza Vono e vola in porta. Cinque minuti dopo Salvemini aggancia il risultato, portanto i suoi sul momentaneo 1 a 1. L’Akragas passa anche in vantaggio al 48’, illudendo i biancazzurri. Il Monopoli sale in cattedra e rifila due gol di seguito alla squadra di Lello Di Napoli. I biancazzurri provano a strappare un pareggio ma Bardini è attendo. Akragas ancora a secco di punti e situazione che adesso è più grave che mai.

IL TABELLINO

AKRAGAS (4-2-3-1): Vono; Scrugli, Danese, Pisani, Russo (79' Saitta); Vicente, Carrotta (61' Navas); Longo, Salvemini, Franchi (61' Gjuci); Parigi. A disp.: Amella, Lo Monaco, Petrucci, Ioio, Canale, Bramati, Moreo. All. Di Napoli.

MONOPOLI (3-5-2): Bardini; Ferrara, Bei (71' Longo), Mercadante; Rota (60' Tafa), Sounas, Scoppa, Mavretic (71' Russo), Donnarumma (82' Bacchetti); Sarao, Genchi (82' Cappiello). A disp.: Bifulco, Convertini, Lanzolla, Ricucci, Zampa. All. Scienza.

ARBITRO: Miele di Torino (Netti-Berger).

MARCATORI: 30' Sarao, 35' Salvemini, 48' Parigi, 51' Bei, 78' Mercadante.

NOTE: ammoniti Scoppa.