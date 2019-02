Akragas Futsal, biancazzurri in campo contro il Real Parco

Quinta giornata di ritorno per il campionato nazionale di Serie B con l'Akragas Futsal di scena ad Altofonte contro il Real Parco.

Partita molto importante quella del PalaCanino con due squadre separate da un solo punto in classifica 16 i biancoazzurri e 15 i gialloblù che nonostante mantengano un discreto vantaggio sulla zona play out sono chiamate ad una inversione di tendenza visto gli ultimi risultati negativi.

Settimana intensa ad Agrigento per i ragazzi di Castiglione, che ancora una volta in questo inizio di 2019, non potranno contare sull'intero rooster a disposizione mancheranno infatti Gianluca Cillari e Nino Cascino, in dubbio la presenza di Davide Cottone, ma che sanno che quello di Altofonte può essere un crocevia decisivo per centrare senza patemi la salvezza diretta nel primo anno di cadetteria.

Arbitri dell'incontro saranno i signori Luigi La Sorsa di Milano, Gregorio Sommese di Lecco e Umberto Giglio di Palermo, fischio di inizio programmato per le 16.

Appuntamento invece alle 11 di domenica mattina allo Sport Village di Agrigento per l'Under 19 biancoazzurra, reduce da 4 vittorie consecutive e sesta in classifica generale, di scena le giovanili del Meta Catania formazione di serie A, l'ingresso come di consueto sarà gratuito.

Completano la giornata le sfide tra:

Agriplus - Mascalucia

Arcobaleno - Mabbonath

Assoporto - Regalbuto

Polistena - Cataforio

Futura - Catania