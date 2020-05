Non rispettano il turno per la mensa? Scoppia la rissa fra immigrati: denunciati

Forse uno dei tanti ospiti non avrebbe rispettato il proprio turno per servirsi alla mensa. Forse, durante l’attesa, mentre erano in fila, sarebbero venute all’improvviso a galla vecchie ruggini. Certo è che, domenica, in una struttura d’accoglienza per migranti minorenni del Villaggio Mosè è scoppiato il pandemonio. A “scontrarsi” prima verbalmente e poi anche fisicamente sarebbero stati più giovani extracomunitari. Più che una lite è divampata una vera e propria rissa. Dalla struttura è stato lanciato l’Sos e nel rione commerciale di Agrigento si sono precipitate le pattuglie della sezione Volanti della Questura.

I poliziotti hanno faticato non poco prima di riuscire a far tornare la calma fra gli esagitati giovanissimi. Tutti i coinvolti sono stati identificati e almeno tre sarebbero stati già denunciati, in stato di libertà, alla Procura presso il tribunale per i minorenni di Palermo. Ieri, nonostante il fitto riserbo investigativo, sembrava che però non fosse ancora finita. Non è escluso dunque che, nelle prossime ore, il numero dei deferiti possa anche salire.

Non è la prima volta e non sarà neanche l’ultima che, per un motivo o un altro, si registrano – nelle strutture d’accoglienza di Agrigento – dei disordini. Non è semplice del resto riuscire a far convivere giovani di etnie diverse e, magari anche, con un passato per niente semplice, se non addirittura traumatico.