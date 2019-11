Maltempo, il Villaggio Mosè è sott'acqua: è emergenza allagamenti

Acqua alta, anzi altissima in alcuni casi, al Villaggio Mosè dove, da ore ormai, sono al lavoro le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. I pompieri sono all'opera - per garantire la sicurezza e scongiurare danni - su magazzini e scantinati allagati. Ma ad essere invase di acqua e fango sono anche le strade. Fra via Teatro Tenda e la parallela: via Delle Mandorle è, di fatto, emergenza.

"In via Delle Mandorle, la situazione è drammatica in quanto essendo una traversa senza uscita tutta l'acqua della via Dei Fiumi si riversa su via Delle Mandorle con conseguenze devastanti per cose e persone" - racconta una residente - . In via Delle Mandorle l'acqua è arrivata a circa un metro. Sono decine e decine le telefonate che i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento stanno ricevendo in queste ore e, in fretta e in furia, i pompieri devono stabilire le priorità d'intervento.

Occhi puntati, da parte dei soccorritori, anche su San Leone. Ma attualmente l'emergenza allagamenti ha un unico nome: Villaggio Mosè.