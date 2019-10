Merce contraffatta al Viale: scatta il sequestro, allontanati immigrati

Questa volta sono entrati in azione gli uomini della Guardia di finanza. E lo hanno fatto al viale Della Vittoria dove hanno sequestrato merce con marchi contraffatti e da dove hanno allontanato due commercianti ambulanti abusivi, entrambi originari del Bangladesh.

Perché l’abusivismo commerciale, ad Agrigento, non si concentra soltanto a San Leone, ma passa anche per via Gioeni e Porta di Ponte e appunto per il Viale.

I finanzieri hanno sequestrato – durante il blitz - 600 pezzi di accessori per telefonia, molti dei quali contraffatti. I due ambulanti - non questa volta - non sono riusciti a dileguarsi. Sono stati identificati e per le prossime 48 ore – in quanto destinatari di ordini di allontanamento – non potranno rimettere piede al Viale, altrimenti verranno denunciati alla Procura.