Valigia sospetta? Polizia ritrova la turista russa che l'aveva smarrita

“Esserci sempre”. Non è soltanto lo slogan ufficiale della polizia di Stato, ma la quotidiana realtà degli agenti che, in lungo e in largo, controllano il territorio agrigentino. I poliziotti della sezione Volanti della Questura, in centro storico, sono intervenuti per una valigia sospetta. Nessun allarme visto che, quasi subito, gli agenti hanno appurato che si trattava del bagaglio di una turista russa. Una valigia inavvertitamente dimenticata a pochi passi dal luogo dove aveva alloggiato nella città dei Templi. All’interno della valigia, oltre a vari capi d’abbigliamento e oggetti personali, i poliziotti hanno anche trovato il biglietto aereo.

Un aereo che quella ventiseienne russa avrebbe dovuto prendere, dall’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo, quello stesso giorno. Non è stato semplice, ma i social network talvolta riescono anche a facilitare la vita. Gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento sono riusciti, attraverso Facebook prima e Messanger dopo, a rintracciare la proprietaria di quella valigia e poi, attraverso Whatsapp, i poliziotti hanno concordato come fare per restituire il bagaglio alla turista russa. Non c’era molto tempo a disposizione e il rischio, più che concreto, era che la giovane non riuscisse ad imbarcarsi per rientrare in patria. La valigia, biglietto aereo compreso, è stata caricata sul primo convoglio ferroviario con destinazione Palermo e, alla stazione del capoluogo siciliano, la turista russa è subito tornata in possesso dei propri averi.

“Esserci sempre”, appunto. Per aiutare a risolvere – e tempestivamente - anche questo genere di esigenze e di problemi. La ventiseienne, rientrata in Russia, sempre attraverso Whatsapp, ha calorosamente ringraziato i poliziotti agrigentini per l’elevata professionalità.