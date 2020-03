Ubriaco fradicio grida per strada e sbatte contro le auto: denunciato

Le forze dell’ordine – polizia, carabinieri, agenti della Municipale e Guardia di finanza – proseguono l’opera di prevenzione e repressione. Lo hanno fatto anche ieri, nonostante un po’ tutte le città – a partire dal capoluogo – erano veramente deserte. I poliziotti della sezione Volanti della Questura hanno denunciato un extracomunitario che in via Dinocolo ha creato un po’ di subbuglio.

Era ubriaco fradicio e percorrendo la strada, gridando e blaterando, andava sbattendo, di fatto, contro le auto posteggiate sul ciglio della strada. E’ stato bloccato, identificato e deferito, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per inosservanza ai provvedimenti d’autorità. Gli è stata contestata anche l’ubriachezza molesta e per 48 ore gli è stato fatto un provvedimento di non ritorno in quell’area del centro storico di Agrigento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Licata, invece, i poliziotti – in una sola giornata – hanno denunciato ben cinque cittadini: erano tutti in giro per le vie del centro quasi come se nulla fosse. Hanno provato a spiegare e a giustificarsi, anche accampando scuse inverosimili. Non è però servito a nulla visto che sono stati denunciati alla Procura di Agrigento.