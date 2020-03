Nulla osta al trasferimento: Antonica lascia e la città resta comandante della polizia municipale

C’è stato un tempo – negli anni passati – in cui la “poltrona” di comandante della polizia municipale di Agrigento sembrava, a colpi di ricorsi nelle aule dei tribunali, contesa. Due gli uomini che, di fatto, si sono avvicendati: Cosimo Antonica e Gaetano Di Giovanni. Fra non molto, però, quella poltrona resterà vacante. Accadrà perché la giunta municipale ha deliberato di concedere il nulla osta al trasferimento - nel ruolo dei dirigenti dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – al dirigente a tempo indeterminato Cosimo Antonica che è risultato vincitore della procedura di mobilità volontaria esterna. Procedura che comporta un passaggio diretto fra pubbliche amministrazioni.

Burocraticamente, dunque, vi sarà – a completamento della procedura di mobilità volontaria indetta dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - una cessione del contratto di lavoro. Agrigento però, almeno per il momento, resterà senza un comandante della polizia municipale. Lo scorso novembre, Gaetano Di Giovanni, dirigente del Comune di Agrigento e allora comandante dei vigili urbani, è stato nominato presidente della commissione di gara della sezione provinciale Urega. A farlo fu, direttamente, il governatore della Regione Sicilia: Nello Musumeci. Di Giovanni ha, dunque, preso il posto che fino ad allora era stato ricoperto da Michele Santoro. Per due anni, Di Giovanni dovrà occuparsi di quello che è un incarico governativo.

