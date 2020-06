Terravecchia ancora in totale abbandono: poche speranze di far ripartire i lavori

L'erba ormai cresce rigogliosa, insieme ad alberi ed arbusti di ogni genere e forma che si svettano orgogliosi tra i sacchi di rifiuti. Siamo ad un centinaio di metri dal Comune di Agrigento, in piena "Terravecchia di Girgenti", la parte più antica del nostro centro storico, dove, ormai diversi anni fa, erano partiti importanti (e molto contestati) interventi di riqualificazione dal nome omonimo.

Lavori che si prolungarono a dismisura a causa del ritrovamento di varie evidenze storiche e archeologiche che portarono anche ad una rimodulazione del progetto finale che però fece, di fatto, saltare il "banco".

Il risultato è un'ampia e vistosa ferita nel cuore della parte antica della città.che si incancrenisce con il passare degli anni anche perché, di fatto, i luoghi sono rimasti in stato di abbandono anche dove - è il caso di salita Sant'Antonio ad esempio - sono stati modificati per le attività di cantiere senza essere però mai effettivamente ripristinati. Qui, in particolare, fu smantellata una scalinata per permettere il passaggio dei mezzi. Nessuno, ovviamente, ha mai pensato di ripristinarla. Nel frattempo il tempo il degrado degli immobili ha fatto il resto, spingendo il Comune ad una chiusura "temporanea" che va avanti ormai da oltre un anno.

Dal Municipio, ad oggi, non arrivano notizie nuove né sulla ripartenza dei lavori (con individuazione di una nuova impresa che dovrebbe farsene carico) né sulla messa in sicurezza dell'esistente, per non parlare dell'eliminazione di erbacce e rifiuti. In questo contesto la riduzione dei flussi turistici potrebbe persino apparire come una buona notizia.