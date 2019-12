Deve assistere l'anziana mamma malata, giudice trasferisce docente

Escluso dalla graduatoria interprovinciale ha fatto ricorso al giudice del lavoro di Palermo per vedersi riconoscere il diritto al trasferimento nelle scuole dell'Agrigentino per poter assistere la propria mamma malata. Il giudice del lavoro, accogliendo le tesi del docente in servizio nel Palermitano, ha dichiarato illegittima la sua esclusione dalla graduatoria interprovinciale ed ha ordinato all'Usr Sicilia e all'Usp di Agrigento di assegnare il docente in uno degli istituti scolastici indicati dal ricorrente nella domanda e situati nell'Agrigentino. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. Il docente che, inizialmente, era stato escluso dalla graduatoria è stato rappresentato dall'avvocato Giuseppe Lentini.