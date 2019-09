Via Mazzini, sassaiola contro i mezzi di passaggio: automobilisti inferociti

Sassaiola contro le macchine di passaggio sperando, forse, di fare centro. Pietre rimaste sull’asfalto della via Mazzini, prima del tribunale, che qualche danno, alla fine, lo hanno veramente provocato: il conducente di un’autovettura ha riferito ai poliziotti della sezione Volanti della Questura d’aver rotto la coppa dell’olio. E’ accaduto tutto nella serata di giovedì. Alla sala operativa, è all’improvviso arrivata una segnalazione. Poi un’altra.

A chiamare, chiedendo aiuto, erano degli automobilisti che raccontavano di alcuni ragazzini che scagliavano sassi contro le macchine di passaggio. Auto che, solo per un miracolo, non sono state colpite. I poliziotti della sezione Volanti sono immediatamente accorsi. Non c’era del resto, prima che si registrasse qualche disgrazia, neanche un secondo di tempo da perdere. Lungo la via Mazzini, gli agenti hanno individuato tre ragazzini. Nessuno di loro – da 15 a 16 anni – aveva per le mani alcun sasso. Sono stati comunque identificati. Nel frattempo, è anche sopraggiunto il conducente di una macchina che ha riferito, ai poliziotti, d’aver subito, a causa di quelle pietre lanciate, la rottura della coppa d’olio.