Inseguito e bloccato dai carabinieri a San Leone: multe a un 30enne

I carabinieri del nucleo Operativo della compagnia di Agrigento hanno dovuto inseguire – e bloccare – una Land Rover bianca che è stata notata mentre sfrecciava, ad elevata velocità, lungo il viale Delle Dune.

L’inseguimento – realizzato da un’autovettura “civetta” dei militari dell’Arma - s’è concluso in via Nettuno, nei pressi della prima spiaggia. Al trentenne agrigentino, alla guida della Land Rover, sono state elevate contravvenzioni - per la velocità e i sorpassi in prossimità di curva e intersezione – per 254 euro e gli sono stati detratti 15 punti sulla patente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I carabinieri, ieri, stavano effettuando anche accertamenti mirati sull’autocertificazione – per legittimare il fatto che si trovasse fuori casa - che il giovane ha prodotto.