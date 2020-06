Fiamme davanti ad un fast food di San Leone, incenerite due panchine

La facciata esterna ha riportato lievi danni: è risultata essere parzialmente annerita dal fumo. La polizia ha avviato le indagini sull’incendio che, verosimilmente prima dell’alba di ieri, è scoppiato davanti un fast food di viale dei Giardini a San Leone. Le fiamme – che hanno riguardato due panchine esterne – sono state domate dai vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta.

Scattato l’allarme, sul posto, si sono portati prima i poliziotti della sezione Volanti della Questura e poi – come da routine, in casi del genere, - gli agenti della Scientifica e della Squadra Mobile. Nessun dubbio sul fatto che l’incendio è scaturito dalle due panchine esterne al locale. Resta da comprendere – e su questo appunto stanno conducendo le indagini i poliziotti – se si è trattato, come sembrerebbe trattandosi di panchine, di un incendio appiccato appositamente o se, invece, la fiammata iniziale ha avuto una matrice accidentale. Nulla ieri, ma lo stato dell’attività investigativa era ancora in forma embrionale, veniva escluso. Né tanto meno vi sarebbe stata un’ipotesi investigativa privilegiata. Soccorritori e investigatori parlavano, infatti, di cause in corso d’accertamento. Il locale era rimasto aperto fino alle 3 circa.