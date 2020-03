Ruba l'auto e si schianta contro macchine posteggiate: arrestato il ladro

Ruba un’autovettura – un Suv Audi – di proprietà di un operatore turistico e, a gran gas, scappa. Chi si era messo alla guida però perde il controllo della macchina che si schianta contro alcune autovetture in sosta. Il mezzo, il Suv, viene abbandonato e chi si era, in precedenza, seduto nell’abitacolo dell’auto fugge – a gambe levate – provando a far perdere ogni traccia. E’ accaduto tutto fra Agrigento e Realmonte. Il malvivente - un tunisino di 33 anni - però non è riuscito a farla franca perché è stato ritrovato e, anche se ha opposto resistenza ai carabinieri della stazione di Realmonte, è stato arrestato.

Era da poco passata la mezzanotte quando la centrale operativa dei carabinieri di Agrigento ha ricevuto l’allarme del responsabile di una società la cui auto era stata rubata in pieno centro cittadino. Le ricerche dei carabinieri hanno consentito, complice anche la pochissima gente in giro, di incrociare l’auto. Il malviventeè incappato in uno dei numerosi posti di controllo. Ha invertito la marcia, ma è subito iniziato l’inseguimento. Il ladro ha finito la sua corsa uscendo di strada all’inizio del centro abitato di Realmonte. L’uomo, un tunisino di 33 anni, ha anche opposto resistenza ai militari che cercavano di bloccarlo e di portarlo in caserma. Il tunisino è stato arrestato in flagranza per il furto dell’autovettura e anche per resistenza a pubblico ufficiale e portato in carcere. La macchina rubata, invece, è stata subito restituita al legittimo proprietario che ha ringraziato i carabinieri per la loro pronta reattività.

