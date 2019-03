Rapina a mano armata alla banca Carige: due criminali in fuga

Hanno portato via 9 mila euro. Due rapinatori, armati di pistola e a volto scoperto, hanno fatto irruzione nella tarda mattinata alla banca Carige di piazza Ugo La Malfa. Senza perdere troppo tempo, i due criminali hanno puntato le armi contro gli impiegati e hanno letteralmente svuotato le casse dell'istituto di credito.

Arraffati i soldi, la fuga è stata semplice. E a quanto pare, almeno per il momento, sarebbero riusciti a volatilizzarsi. La polizia - gli agenti della sezione Volanti e la Squadra Mobile - hanno già rastrellato tutta la parte a valle di Agrigento e, adesso, stanno allargando - a macchia d'olio - il raggio d'azione.

Non è ancora chiaro con quale mezzo, i due delinquenti siano fuggiti. Non è però escluso che, poco distante dall'istituto di credito, possa anche esserci stato un terzo uomo, un "palo", magari con il motore di un'autovettura già acceso. Nei giorni scorsi, un'altra rapina a mano armata era stata messa a segno ai danni del distributore di carburante Nuara lungo la statale 189, in territorio di Agrigento.

I poliziotti hanno già acquisito le immagini del sistema di video sorveglianza. Pare scontato, trattandosi di persone che hanno agito a volto scoperto, che non dovrebbero essere agrigentini. Ma l'inchiesta è, naturalmente, appena all'inizio.