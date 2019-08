Si contendono il parcheggio e gli graffia la macchina: denunciata una 20enne

“Il posto è mio, la mia amica sta girando per venire a posteggiare”. “Ma tu sei pazza! I posteggi sulla pubblica strada non si conservano”. Questo, grosso modo, lo scambio di battute fra una ventenne – residente a Palma di Montechiaro – e l’automobilista che, assieme alla sua famiglia, dopo numerosi giri, era riuscito a trovare un “buco” per posteggiare l’auto e fare una passeggiata a San Leone. E così, effettivamente, l’uomo ha fatto: ha sistemato la macchina e, assieme a moglie e figli, si è avviato verso il lungomare Falcone-Borsellino. Appena il tempo di percorrere un centinaio di metri e il proprietario dell’auto, a distanza, si è accorto che proprio quella giovane con la quale pochi istanti prima aveva discusso stava danneggiando la vettura. Urlando, e correndo, l’agrigentino è tornato sui suoi passi ed è riuscito a bloccare la giovane che aveva ancora in mano un oggetto appuntito. Oggetto con il quale aveva già graffiato la portiera posteriore e il lato sinistro dell’utilitaria.

L’automobilista ha subito composto il numero della centrale operativa unica e, al viale Dei Giardini, sono giunti i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Gli agenti hanno ricostruito i fatti, constatato i danni alla carrozzeria della macchina, identificato la ventenne e formalizzato – a suo carico – una denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. La ventenne palmese dovrà rispondere, adesso, dell’ipotesi di reato di danneggiamento aggravato. Mai accaduta una cosa del genere nel caotico quartiere balneare di Agrigento dove, proprio a causa della mancanza di posteggi e del gran caos che si registra in occasione di ogni week end, sistematicamente si registrano discussioni e talvolta anche furibonde liti fra i diversi contendenti di uno slargo per lasciare posteggiata la propria autovettura.