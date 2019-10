Multe alle auto estere, il Comune tenta il recupero dei crediti inesigibili

Troppe multe elevate, per violazioni al codice della strada, ad autovetture con targa estera. Sanzioni amministrative che si trasformano in crediti per l'amministrazione comunale. Crediti che però, molto spesso, è difficile, se non quasi impossibile, esigere specie quando il trasgressore, obbligato in solido, risulti essere residente all'estero.

Il Comune di Agrigento ha, per l’ennesima volta, deciso di correre ai ripari e di affidare il servizio di gestione in outsourcing di notifica delle sanzioni amministrative per la durata di 24 mesi. Se ne occuperà la società Nivi Credit Srl di Firenze. La spesa complessiva che è stata già impegnata ammonta a 39 mila euro, Iva inclusa. Il servizio di notifica delle sanzioni amministrative, per violazioni al codice della strada, e recupero dei crediti per le violazioni elevate dalla polizia locale a carico di mezzi con targa estera permetterà dunque di incassare, veramente, quei crediti che spesso il Municipio ha ritenuto essere inesigibili. Dal momento in cui partirà il servizio, anche gli stranieri che violano il codice della strada ad Agrigento vedranno recapitarsi a casa, in qualunque Stato vivano, le contravvenzioni della polizia municipale, partendo da quelle più "inflazionate" del posteggio in aree con strisce blu senza il necessario ticket e del parcheggio in aree con divieto di sosta.