Acqua sporca e rifiuti, lite fra vicine di casa: 40enne finisce in ospedale

Acqua sporca, ma anche spazzatura, sull’auto posteggiata sotto il balcone. E’ bastato questo, accompagnato verosimilmente da pregressi dissapori e discussioni, per fare scatenare – nella zona del Quadrivio Spinasanta, - un’aggressione. Una quarantenne è finita al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” dove i medici le hanno diagnosticato escoriazioni e traumi guaribili in cinque giorni circa. La sua vicina di casa, la donna che stando all’accusa della ferita l’avrebbe aggredita, è stata identificata.

Rischia, qualora la quarantenne dovesse formalizzare querela di parte, una denuncia alla Procura della Repubblica. Scoppiata la baruffa fra le due vicine di casa, sono accorsi anche i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Gli stessi agenti che si sono preoccupati di riportare la calma prima e di ricostruire l’accaduto immediatamente dopo. A detta della quarantenne che è finita in ospedale, la sua vicina di casa l’avrebbe aggredita non appena lei avrebbe chiesto conto e ragione dell’acqua sporca e dei rifiuti che finivano, e a quanto pare non era neanche la prima volta: stando ai racconti, sulla sua auto. I poliziotti della sezione Volanti ipotizzano dissapori e diatribe precedenti.