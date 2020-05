"La bimba non ti vuole incontrare": scoppia l'ennesima lite fra ex coniugi, accorre la polizia

I poliziotti della sezione Volanti sono dovuti intervenire nei pressi dello stadio Esseneto per una lite – l’ennesima – fra ex coniugi.

Ad essere “contesa”, ancora una volta appunto, è stata la figlia dell’ormai ex coppia. La mamma, a quanto pare, continuerebbe a rifiutare di far incontrare la piccina al padre. E lo farebbe utilizzando, verosimilmente come scusa, l’emergenza sanitaria determinata dal Covid e sostenendo che anche la stessa piccina non gradirebbe incontrare e stare col padre. I poliziotti delle Volanti hanno riportato la calma, interrompendo accuse, insulti – tutti fatti a gran voce – in pieno centro.

Sono stati allertati, visto che non si tratta del primo episodio ma dell’ennesimo, i servizi sociali del Comune.