Scuola materna a rischio crollo: le lesioni si sono allargate

Le lesioni, che hanno determinato lo sgombero degli alunni e la chiusura della scuola dell’infanzia Loris Malaguzzi del Villaggio Mosè, si sono allargate. E’ emerso questo da un sopralluogo mirato realizzato stamani – in occasione dell’ennesimo monitoraggio strutturale - dai tecnici e dagli assessori Mauro Patti e Nino Amato.

L'attività di monitoraggio non è ancora terminata e l'amministrazione sta predisponendo gli atti necessari per l'accesso ad un eventuale finanziamento o per la ricostruzione dell'edificio o per un eventuale adeguamento sismico dello stesso. L'attività scolastica dei piccini prosegue regolarmente, intanto, alla sede di San Leone.

La scuola era stata chiusa, lo scorso ottobre, con tanto di ordinanza sindacale.