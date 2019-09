Le fiamme devastano un fienile: pompieri al lavoro per più di 4 ore

Cosa abbia innescato l’incendio, ieri, non risultava essere chiaro. Era certo però, invece, che le fiamme – a partire dalla serata di mercoledì e fino a notte inoltrata – hanno devastato un fabbricato adibito a fienile, di proprietà di un imprenditore agricolo di Agrigento residente a Joppolo Giancaxio. I vigili del fuoco del comando provinciale della città dei Templi hanno lavorato, prima di riuscire ad avere la meglio sulle alte fiamme, per più di quattro ore. Il fuoco è però riuscito ad avvolgere e ad inghiottire diverse balle di fieno, ammassate all'interno del manufatto, che si trova lungo la strada che collega contrada Borsellino, e il territorio di Agrigento, con l'abitato di Joppolo Giancaxio.

Erano le 21,07 quando alla centrale operativa giungeva la richiesta di intervento. Un passante aveva visto le alte fiamme e subito, senza alcuna esitazione, aveva chiesto aiuto ai pompieri che fino all’una e trenta sono rimasti in contrada Borsellino cercando, di fatto, di salvare il salvabile.

Ad incendio spento, la matrice non è risultata essere affatto chiara. Ieri, come spesso avviene anche per questo genere di roghi, si parlava formalmente di “cause ancora in corso d’accertamento”. Non è escluso che al fienile le fiamme possano essere arrivate in maniera accidentale. Ma non è escluso nemmeno che possano essere stata appiccate ad arte da qualche ignoto piromane.