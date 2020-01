Incidente davanti la scuola, l'automobilista era sotto l'effetto di cocaina: denunciato

Guidava sotto l'effetto di cocaina. Ha 38 anni l'agrigentino che è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura dopo che lo scorso settembre era rimasto coinvolto – davanti la scuola Verga a Fontanelle – in un incidente. A formalizzare la segnalazione sono stati gli agenti della sezione Infortunistica stradale dei vigili urbani. L’uomo è stato indagato per guida sotto l’influenza di stupefacenti e gli è stata anche ritirata la patente.

A sbattere, allora, furono una Alfa Romeo Giulietta e una Citroen Picasso. L’impatto avvenne vicino alla scuola, all’orario di uscita degli studenti. I conducenti non rimasero gravemente feriti, mentre i danni alle utilitarie furono importanti. L’etilometro - utilizzato come da routine ormai - diede subito risultato negativo. Per il 38enne così non è stato invece per l’esame tossicologico dal quale è emerso che guidava sotto l’effetto di cocaina.