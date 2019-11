"Truffe ai giocatori d'azzardo", scoperta organizzazione criminale: tre arresti

I carabinieri del reparto territoriale di Gela, fra Caltanissetta e Agrigento, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti dei componenti di un’organizzazione criminale dedita alle truffe di giocatori d’azzardo. Tre le persone arrestate.

Nel corso dell’indagine, denominata “Showdown”, i militari dell’Arma - coordinati dalla Procura con in testa Fernando Asaro - hanno ricostruito come facoltosi professionisti, con il vizio del gioco d’azzardo, venissero raggirati mediante l’uso di un tecnologico marchingegno in grado di predire il risultato delle mani di poker “Texas hold’em”.

Il giro d’affari dell’organizzazione ammonterebbe a diverse centinaia di migliaia di euro.