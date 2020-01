Lascia il portafogli sul mobile del reparto e scompaiono 250 euro: infermiera derubata

Lascia il portafogli sopra un mobiletto e, una manciata di minuti dopo, lo ritrova ripulito: i 250 euro che c’erano all’interno sono stati arraffati e portati via. E’ accaduto in uno dei reparti dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Protagonista, suo malgrado, dell’episodio: una infermiera.

Qualcuno s’è approfittato del fatto che s’era momentaneamente allontanata e ha razziato tutto il denaro che la donna aveva lasciato custodito nel portafogli. L’accaduto è stato già denunciato alla polizia che, naturalmente, ha avviato le indagini per provare ad identificare il responsabile. Investigazioni che si preannunciano però decisamente complicate.

Non è escluso però che gli agenti possano avvalersi di eventuali immagini degli impianti di video sorveglianza. E se non presenti nella stanza dove è avvenuto il furto, magari lungo i corridoi. Fitto, anzi categorico, è il riserbo degli investigatori che non lasciano trapelare la benché minima indiscrezione né sul fatto di microcriminalità, né sull’attività investigativa per identificare l’autore del furto.