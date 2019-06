Si intrufolano in un ristorante e portano via i soldi lasciati in cassa

Senza essere visti, né tantomeno sentiti, sono riusciti ad intrufolarsi all’interno di un ristorante di via Pirandello ad Agrigento. E lo hanno fatto, in pieno centro appunto, dopo aver mandato in frantumi il vetro di una finestra. Senza che si innescassero allarmi, né interventi da parte delle forze dell’ordine, i delinquenti – difficile ipotizzare che in azione possa essere entrato un ladro solitario – sono riusciti a “ripulire” la cassa del locale. E nel ristorante erano stati lasciati complessivamente 2 mila euro.

E’ accaduto tutto alle tre circa della notte fra sabato e domenica. La scoperta della razzia è stata fatta diverse ore dopo. Il proprietario, naturalmente, non ha potuto far altro che rivolgersi ai carabinieri e in via Pirandello, per il classico sopralluogo di rito, si sono portati i militari dell’Arma. Gli investigatori hanno anche raccolto una denuncia, contro ignoti, e hanno avviato le indagini. A quanto pare il ladro o i ladri non si sarebbero lasciati dietro le spalle degli indizi. Ma i carabinieri, già ieri, stavano verificando le immagini dei sistemi di video sorveglianza pubblici e privati presenti nell’area. Filmati che potrebbero anche indirizzare, e rapidamente, l’attività investigativa che è indirizzata ad identificare i ladri. Gente che, verosimilmente, - ma questa è soltanto una ipotesi che dovrà essere suffragata da prove – conosceva le abitudini del ristoratore.