"Rubò per due ore un fascicolo di una causa civile": assolto l'avvocato Peppe Arnone

Assolto due volte in due giorni. Prima, lo scorso giovedì, quando è stato assolto - dal giudice Sciarrotta del tribunale della città dei Templi - dall'ipotesi di reato di interruzione di pubblico servizio e manifestazione abusiva. Poi, venerdì pomeriggio dal giudice del tribunale di Agrigento, Terranova. Le sentenze riguardano l'avvocato Giuseppe Arnone.

Nell'ultimo caso, per cui è arrivata la soluzione venerdì, ad Arnone era stato contestato il reato di furto con destrezza perché aveva ricevuto in consegna un fascicolo di una causa civile e lo aveva trattenuto con sé prima di restituirlo un paio di ore. Assieme ad Arnone era stata imputata una sua collaboratrice che, assieme al legale Arnone, si era recata in archivio per restituire il fascicolo.

La Procura di Agrigento, per il furto di un fascicolo civile per due ore, aveva chiesto una condanna a un anno di reclusione senza condizionale. A tale requisitoria aveva replicato l'avvocato Daniela Principato facendo osservare che "il reato di furto ha quale requisito necessario la finalità di realizzare il profitto e in questo caso non si poteva comprendere quale profitto avesse realizzato l'avvocato Arnone tenendo con sé il fascicolo per due ore, studiandolo e poi restituendolo alla cancelleria. Ovviamente il profitto - aveva sottolineato il legale Principato - dev'essere economico e dev'essere ingiusto".