"Forzano una macchina e rubano l'autoradio": furto d'altri tempi

Furto di autoradio su un’autovettura. E’ accaduto – ed erano anni ormai che episodi di microcriminalità di questo genere non si registravano – in via Dante. Qualcuno, senza essere visto, né tantomeno sentito, è riuscito a forzare l’auto che era regolarmente posteggiata sul ciglio della strada e in maniera fulminea si è appropriato dell’autoradio. Una apparecchiatura che comunque non dovrebbe avere enorme valore economico. Del caso, ormai inusuale, si sono occupati i poliziotti della sezione Volanti della Questura che sono intervenuti in via Dante.