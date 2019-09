"Furto in appartamento", chiuso un filone d'inchiesta su un sospettato

Avviso di conclusione delle indagini per un furto in appartamento del 28 dicembre del 2017. A fare notificare il provvedimento a Fabrizio Rizzo, 28 anni, è stata, nelle scorse ore, la Procura della Repubblica. Si tratta di uno dei segmenti di un'indagine molto più vasta: un'inchiesta per fare luce sui tanti furti d'appartamento registratisi fra il 2017 e il 2018 che, a quanto pare, si è allargata dopo l'arresto - il 30 aprile dello scorso anno - di Rizzo insieme al campano Roberto Iovine di 54 anni.

Secondo l'accusa, Rizzo - insieme ad un presunto complice per il quale si procede separatamente - quel 28 dicembre del 2017 si sarebbe introdotto in un appartamento di via Matteo Cimarra e si sarebbe impossessato di mille euro, in banconote da 50. Si sarebbe anche impossessato di un mazzo di chiavi di proprietà di un amico dell'inquilino con lo scopo, verosimilmente, di mettere a segno un altro furto.