Scavi e ripristini stradali fatti male, Comune diffida la Open Fiber

Prima la sanzione notificata all'amministratore delegato della Vodafone. Oggi, la diffida - con richiesta di intervento urgente per ripristinare gli scavi nel quartiere di Fontanelle - alla società Open Fiber (società di telecomunicazioni ndr.). Il Comune di Agrigento ci prova, anche in questo modo, a tamponare le emergenze viabilità che vengono determinate anche da scavi ripristinati in malo modo.

"Dal sopralluogo si è constatato l'esecuzione dei lavori inerenti manutenzione e allacciamenti di sottoservizi da voi gestiti con realizzazione di scavo e ripristino della sede stradale e che gli stessi risultano essere in condizioni precarie" - ha scritto il dirigente, facente funzioni, del settore Infrastrutture e Patrimonio: Giovanni Mantione - . Il Municipio ha dunque diffdato la Open Fiber "a ripristinare urgentemente, comunque entro e non oltre 1 giorno". Alla società, inoltre l'ente ha chiesto di "volersi attenere scrupolosamente ad effettuare i lavori in perfetta regola d'arte e in conformità alle norme tecniche dettate dal regolamento approvato dal consiglio comunale nell'ottobre del 2011".

L'avvertimento è chiaro: "Eventuali richieste di risarcimento danni verranno inviate per competenza alla vostra società".