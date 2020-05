"AgrigentoExtra" conquista Sciacca, Bono: "Ho delle proposte in cantiere"

"AgrigentoExtra" conquista Sciacca. Il delegato sarà l'imprenditore Ezio Bono. Il saccense sarà l'esponente dell'organismo che opera insieme alla Confcommercio di Agrigento ed è composto da un gruppo di imprenditori dell’accoglienza del settore extralbeghiero. Bono, per Sciacca, si occuperà di tutte le iniziative poste in essere puntano a promuovere e mettere a sistema le attività extra alberghiere della provincia.

"Ho condiviso il progetto di Confcommercio – commenta Bono - che intende prestare molta attenzione anche al comparto turistico di Sciacca e hinterland e sostenere le attività imprenditoriali che in un momento di forte crescita si sono viste fermare in modo improvviso dall'emergenza Coronavirus. Ringrazio Confcommercio e il presidente Francesco Picarella, ma anche 'AgrigentoExtra' e il suo coordinatore Giovanni Lopez per la fiducia che mi è stata data – aggiunge Bono - sono da tempo impegnato in prima linea per lo sviluppo e le iniziative dell’associazionismo turistico e credo che Sciacca e il territorio circostante oggi più di prima abbiano bisogno di operare con unità d'intenti. Ho già delle idee e delle proposte, con particolare riferimento ad una promozione straordinaria che oggi è prioritaria, che insieme alla nostra organizzazione porteremo all'attenzione delle autorità istituzionali del territorio”.