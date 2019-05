"Con 80 panetti di hashish in un trolley", bloccata e arrestata una 25enne

E' stata portata al carcere Di Lorenzo di contrada Petrusa ad Agrigento la venticinquenne nigeriana: Ikpefua Becky che è stata arrestata - poiché trovata in possesso di 80 panetti di hashish - a Caltanissetta. Ieri mattina i poliziotti della sezione Volante hanno fermato e controllato la donna mentre, a piedi, percorreva via Cavour in direzione corso Vittorio Emanuele. La venticinquenne, che trascinava con sé un trolley, alla vista egli agenti ha tentato di accelerare il passo nel tentativo di eludere il controllo. Scattata la perquisizione del bagaglio, i poliziotti hanno trovato, nascosti tra i vestiti, ottanta panetti di hashish di circa centro grammi ciascuno, per un peso complessivo di quasi otto chilogrammi.

La vendita al dettaglio dello stupefacente sequestrato avrebbe fruttato sul mercato illegale fino a 80.000 euro di guadagno. L’arrestata è stata condotta in Questura e, dopo le formalità di rito, su disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica del tribunale di Caltanissetta, è stata portata al carcere di Agrigento.