Nascondeva hashish e marijuana fra le mascherine: denunciato 21enne

Nascondeva hashish e marijuana tra le mascherine. Un ventunenne del Gambia, con a carico un divieto di dimora nell'Agrigentino, è stato denunciato alla Procura per detenzione di sostanze stupefacenti e inosservanza ai provvedimenti d'autorità. Ad accorgersi di quel giovane che saliva in maniera repentina sul treno in partenza per Palermo sono stati i poliziotti della Ferroviaria. E' scattato naturalmente il controllo, durante il quale il giovane immigrato è stato trovato in possesso di 15 involucri d'alluminio contenenti hashish e 2 in cellophane con all'interno marijuana. Roba che era ben occultata all'interno di una confezione di mascherine chirurgiche. Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate, così come anche i 623,45 euro di cui è stato trovato in possesso. Sequestrato anche un telefono cellulare sul quale i poliziotti della Ferroviaria hanno trovato numerose foto di diversi tipi di sostanza stupefacente e delle chat in cui, inequivocabilmente, si desume l'attività di spaccio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.