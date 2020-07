Donna minaccia di gettarsi dal balcone, accorre la polizia

Donna minaccia di buttarsi dal balcone e in via Imera, ad Agrigento, scatta l’allarme. E’ accaduto ieri a metà mattinata. Ad accorrere, prima che fosse troppo tardi, sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Agenti che, in una manciata di minuti, si sono sincerati del fatto che l’allarme era cessato e che la donna – con dei problemi psichici – era, nel frattempo, rientrata in casa, desistendo dall’intento. La situazione della donna continuerà naturalmente, laddove possibile, ad essere tenuta d’occhio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.