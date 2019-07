"E' ai domiciliari ma non viene trovato in casa": 45enne portato in carcere

Non è stato trovato in casa. Nonostante fosse stato collocato agli arresti domiciliari, un quarantacinquenne agrigentino, Ignazio Noto, non sarebbe stato trovato nell’abitazione indicata. Il giudice di sorveglianza Walter Carlisi ha sospeso la misura dei domiciliari e l’ha sostituita con quella del carcere. E’ dunque in esecuzione ad un provvedimento del giudice del tribunale di Sorveglianza che i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno arrestato il quarantacinquenne. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato portato al carcere “Di Lorenzo” di contrada Petrusa.