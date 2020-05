Tornano a sparire i mastelli: anziano denuncia furto in via Imera

E’ accaduto di nuovo. Esattamente per come si verificava ai tempi dell’avvio della raccolta differenziata, i mastelli hanno ripreso a sparire. Un anziano agrigentino, ieri, ne ha anche denunciato il furto alla polizia.

L’uomo, come da abitudine, aveva lasciato, la sera, davanti casa: in via Imera, il mastello utilizzato per il deposito del secco residuo. La mattina, quando si accingeva a riprenderlo ormai svuotato, di quel contenitore non c’era però più alcuna traccia. L’anziano ha controllato da cima a fondo la strada, pensando anche che potesse essere stato inavvertitamente spostato, ma il mastello era scomparso. Non tanto per il danno economico quanto per il disservizio arrecato, l’agrigentino ha formalizzato denuncia – contro ignoti – per furto.