Auto danneggiata a colpi di tondino di ferro, ventenne nel mirino?

Auto danneggiata, forse a colpi di tondino di ferro o con una sassaiola, in una traversa di viale Delle Dune.

La Fiat Grande Punto, intestata ad una casalinga di 51 anni ma utilizzata dal figlio ventunenne, era stata lasciata posteggiata in via Mar Nero, una traversa di viale Delle Dune a San Leone. Al momento di riprendere l’utilitaria, la scoperta: qualcuno – senza essere visto, né tantomeno sentito – ha mandato in frantumi il lato sinistro del parabrezza anteriore, il lunotto centrale della macchina e il cristallo dello specchietto retrovisore. Non è chiaro, non risultava esserlo ieri, come i vandali – o il vandalo – siano entrati in azione.

Verosimilmente potrebbero aver usato un tondino di ferro, ma ieri non veniva nemmeno escluso che l’autovettura potesse essere stata danneggiata con una sassaiola. I poliziotti, cercando di fare chiarezza, oltre a raccogliere la denuncia, contro ignoti, per danneggiamento, hanno sentito sia la proprietaria della macchina che il figlio. Non ci sono certezze investigative al riguardo, ma visto che la Fiat Grande Punto veniva utilizzata dal giovane, ieri, i poliziotti non escludevano che proprio lui avrebbe potuto essere il destinatario del danneggiamento. Spetterà comunque alle indagini, che ieri risultavano essere appena avviate, fare chiarezza e identificare, laddove possibile, gli autori di quel raid.