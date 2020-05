"Quello forse spaccia": si avvicinano per un controllo e va in escandescenze, arrestato

Il sospetto pare che sia stato, per via del suo atteggiamento guardingo, inevitabile. I carabinieri ritenendo che quell’immigrato si aggirasse lungo la via Atena, verosimilmente per spacciare, hanno deciso di controllarlo. Ma alla vista dei militari dell’Arma, il ghanese trentenne ha prima tentato di allontanarsi repentinamente e poi s’è rifiutato, categoricamente, di farsi identificare e controllare. Ad un certo punto, stando all’accusa formalizzata dai carabinieri di Agrigento, sarebbe anche andato in escandescenze.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E’ dunque per l’ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale che l’extracomunitario è stato arrestato dai militari. L’uomo – visto che il sospetto era che potesse detenere sostanze stupefacenti - è stato sottoposto a perquisizione. Una ispezione che però ha dato esito negativo. Quanto è avvenuto nella serata di sabato in via Atenea non è certamente il primo episodio del genere, né probabilmente sarà l’ultimo. Appena qualche settimana addietro un altro immigrato, rifiutandosi di farsi controllare, andò in escandescenze. Allora, però il giovane extracomunitario venne trovato in possesso di stupefacente. Venne arrestato per resistenza e segnalato alla Prefettura per la droga.