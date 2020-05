San Leone invasa dai giovani: un "miraggio" le distanze interpersonali

Sembrava un posto di blocco. In realtà, i poliziotti della sezione Volanti della Questura, per tutto il pomeriggio e la serata di ieri, all’ingresso di San Leone hanno fatto opera di richiamo al rispetto delle prescrizioni anti-Covid: distanziamento interpersonale soprattutto. Attività di prevenzione e sensibilizzazione visto che tantissimi giovani, e non soltanto, riversandosi nella località balneare non soltanto non avevano le mascherine, ma stavano a distanze più che ravvicinate. E anche sabato sera, a dire il vero, qualche gruppetto – a distanza ravvicinata – è stato notato nei pressi di locali della movida. Tanto ieri quanto sabato sera, tanti - anzi tantissimi - sono stati i richiami.

Polizia, carabinieri, Guardia di finanza e vigili urbani, anche a gran voce, hanno impedito che quelle distanze ravvicinate proseguissero. Il dato dei contagi da Coronavirus, ad Agrigento e provincia, è fermo – per fortuna – a 125 da ormai 20 giorni. Molti - non tutti - dei giovani, ieri presenti a San Leone, indossavano le mascherine. Ma le distanze interpersonali apparivano però una sorta di miraggio. Pare inoltre - stando alle segnalazioni di diversi cittadini - che anche i lavoratori di qualche bar fossero privi di mascherine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I controlli di ieri e di sabato hanno riguardato infatti anche gli esercizi commerciali tanto del centro quanto di San Leone e del Villaggio Mosè. A richiamare tutti, giovani e non giovani, ancora una volta, attraverso i social, è stato il sindaco di Agrigento Lillo Firetto: “Non basta affidarsi al buonsenso delle persone. Può accadere che la situazione sanitaria inverta la rotta, che torni a crescere il numero di contagiati. L'emergenza e i suoi effetti gravano sui sindaci e sulle strutture sanitarie. Impossibile mettere un vigile ogni 4 persone. C'è l'impegno delle forze dell'ordine, ma la linea ‘soft’ non può essere la regola. Tanti sacrifici rischiano di essere vanificati a causa dei nostri comportamenti e lo sapremo tra meno di due settimane. Ieri (riferendosi al sabato ndr.) alcuni locali erano pieni a San Leone, come in piena estate, tanta gente in giro al viale Della Vittoria e anche in via Atenea – ha scritto il sindaco - . Un allentamento delle regole ingiustificato anche in alcuni supermercati. Comprensibile il bisogno di sentirsi liberi dopo il lockdown. Ma non possiamo dimenticare che il virus non è scomparso e può arrivare qui da ogni parte dell'isola. Temo l'arrivo del 3 giugno – aggiunge il primo cittadino di Agrigento - . In Lombardia i casi continuano a crescere e tanti amici e parenti attendono la riapertura per tornare in Sicilia. Il rischio di un nuovo lockdown è concreto e dipende da noi, dai nostri comportamenti”.