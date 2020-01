Compra macchinette di caffè come regali di Natale: truffato online

Avrebbero dovuto essere dei graditi regali di Natale. In realtà, nonostante l’agrigentino ci abbia pensato per tempo e abbia pure sborsato la somma di circa 250 euro complessive, quelle macchinette per il caffè non sono mai arrivate a destinazione. Nuovo caso di truffa online, con vittima un agrigentino. Un uomo che, nonostante la rabbia per la truffa subita su un sito internet, non ha potuto far altro che rivolgersi alla polizia di Stato dove ha formalizzato denuncia contro ignoti.

Il contatto prima e la compravendita dopo è avvenuta su un sito internet. Dopo che le parti avevano concordato la cifra complessiva, l’agrigentino ha fatto il bonifico. Ed è iniziata l’attesa. Un’attesa infinita che, a quanto pare, non è dipesa affatto da chi avrebbe dovuto consegnare le macchinette. I poliziotti della sezione Volanti della Questura hanno raccolto la denuncia e trasmetteranno nelle prossime ore l’incartamento realizzato, con tanto di screenshot delle conversazioni, alla polizia Postale.