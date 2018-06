San Leone come Venezia, agrigentini in "gondola" lungo il viale Falcone e Borsellino

Acqua alta a San Leone? No problem, i proprietari di un ristorante hanno tirato fuori una barchetta e percorso il lungomare. Si, è successo davvero.

Le piogge delle ultime ore hanno reso, ancora una volta, poco praticabile il lungomare Falcone e Borsellino. A guidare la barca nel mare di San Leone è Stefano Vitello in compagnia di alcuni bambini.

Niente remi, ma una scopa per spazzare via l’acqua. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, i titolari del ristorante di San Leone, hanno deciso di ironizzare come meglio hanno potuto, sull’ennesima “acqua alta” a sud della città.