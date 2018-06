Differenziata, arrivano i nuovi cestini per la raccolta stradale

Rifiuti, arrivano i nuovi cestini per la raccolta differenziata stradale. A disporne l'acquisto è stata l'amministrazione comunale, che ha ordinato 90 contenitori multimateriale per un costo complessivodi 47.497 euro. I cestini si presenteranno con quattro diverse cavità svuotabili contraddistinte da altrettanti colori saranno posizionate tra il centro e la periferia nelle zone a maggior transito e dove è probabile l'afflusso di turisti, con due diversi modelli, uno dei quali servirà esclusivamente per il centro storico.

Si va a colmare, anche se con fondi aggiuntivi, un vero e proprio "gap" che aveva riguardato la raccolta, stante che eliminati i cassonetti dalle strade nessuno aveva pensato alla necessità di consentire l'eliminazione di piccoli rifiuti. Solo l'assessore all'Ecologia, Nello Hamel, aveva provveduto a spese proprie ad installare cestini di plastica (di quelli che comunemente si usano per raccogliere la carta) in varie zone della cttà, nelle more che si arrivasse all'acquisto delle nuove dotazioni. Adesso ci sarà solo da capire chi, quando e se provvederà a svuotare i nuovi contenitori.