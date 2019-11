Rifacimento dei prospetti del centro storico: contributi in pagamento

Sono una dozzina, almeno per il momento, gli agrigentini che si sono visti mettere, nelle ultime ore, in pagamento i contributi – per i quali avevano fatto richiesta – per il rifacimento dei prospetti degli immobili che ricadono all’interno del perimetro “Girgenti”.

Le facciate rifatte – determinando il recupero e riqualificazione del centro storico – sono state, almeno in prima battuta, una quarantina. Adesso, con importi diversi: in proporzione a quanto è stato effettivamente speso dai cittadini, è il momento di incassare il relativo contributo. Il mese passato c’erano stati gli impegni di spesa e le liquidazioni per una dozzina di agrigentini. Altrettanti anche nelle ultime ore.