Raddoppio della statale 640, lavori "cancellano" le deviazioni

Si potrà arrivare ad Agrigento, percorrendo la strada statale 640, senza alcuna deviazione. Tra 10-15 giorni verrà aperto al transito il nuovo tratto della bretella che va dall'autostrada al bivio Caltanissetta Nord. Lo ha annunciato, secondo quanto riporta il quotidiano La Sicilia, il sindaco di Caltanissetta: Roberto Gambino. E' stato posato l'asfalto sia in corrispondenza dello svincolo Caltanissetta Nord che dello svincolo Caltanissetta Sud. Sono state collocate anche le barriere ed è in corso di collocazione la segnaletica orizzontale gialla. "Al momento non posso indicare il giorno esatto dell'apertura di questi tratti - ha spiegato il sindaco di Caltanissetta - perché dipende anche dal collaudo che deve effettuare l'Anas. Leggermente più avanti sono le pratiche della zona Favarella, ma credo che entrambi i nuovi segmenti della statale 640 potranno essere aperti al traffico tra due settimane".

